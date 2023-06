Tour de Suisse - Une victoire, "la meilleure façon d'honorer Gino" pour Remco Evenepoel

"La course a été plus ou moins neutralisée à 25 kilomètres de l'arrivée, là où les temps pour le classement ont été relevés. À partir de là, tout le monde était libre de courir", a résumé le champion du monde à propos d'une étape au contexte particulièrement lourd en raison du décès tragique de Mäder, 26 ans, vendredi. "Nous avions prévu de sprinter avec Tim Merlier, mais Wout van Aert et son équipe sont allés super vite dans la dernière montée. Je voulais aider Tim Merlier et Bert van Lerberghe à franchir le sommet, mais ils m'ont rapidement dit que je devais y aller seul. Et même si la situation est très difficile pour tout le monde, je ne suis pas un homme qui baisse les bras. Je voulais en tirer le meilleur parti, voir ce que je pouvais faire. J'ai pensé que c'était la meilleure façon d'honorer Gino. Les quinze derniers kilomètres n'ont certainement pas été faciles, mais à deux kilomètres de l'arrivée, j'ai pu ralentir un peu et laisser les émotions s'installer." À la veille de l'ultime contre-la-montre de 25,7 kilomètres, Evenepoel est quatrième du classement général, à 46 secondes du porteur du maillot jaune danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). "Je pense que ce sera très difficile de lui enlever le maillot de leader. Il est aussi bon en contre-la-montre", estime Evenepoel. "Je vais tout donner, essayer d'aller chercher la victoire d'étape, puis nous verrons quel sera le résultat." (Belga)