Un homme décède après avoir été attaqué par un ours dans l'Arizona

La victime était occupée à construire une hutte, dans une zone boisée située à environ 150 km au nord de la ville de Phoenix. L'homme était assis sur une chaise lorsqu'il a été attaqué par un ours. L'animal a traîné sa proie sur une distance de 75 mètres environ et a commencé à la dévorer. Alertées par des cris d'appels au-secours, des personnes présentes dans les environs ont essayé de faire fuir l'animal, en vain. Finalement, l'une de ces personnes a abattu l'ours mais l'homme attaqué n'a pas survécu. Il s'agissait d'un ours noir adulte ne présentant aucun signe apparent de maladie, selon un responsable de l'administration de l'Arizona compétente pour la faune sauvage. Il a qualifié l'attaque, "qui semble avoir un caractère de prédation", de "très inhabituelle". "Ce n'est pas la norme." Cette attaque d'ours est la 15e signalée en Arizona depuis la fin des années 1980 et seulement la deuxième ayant entraîné la mort d'un être humain. (Belga)