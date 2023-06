Un problème technique empêche le décollage de la fusée espagnole Miura-1

Le lancement, une première pour l'Espagne, était prévu dans la province de Huelva (sud-ouest). Il a été interrompu au terme du compte à rebours, selon des images en direct diffusées sur le site de PLD Space. La procédure a été "automatiquement stoppée" en raison d'un problème sur l'un des tuyaux d'alimentation en énergie reliés au lanceur avant le décollage, a expliqué sur Twitter le co-fondateur de la start-up espagnole Raul Torres. Le vol inaugural de Miura-1, dont le nom fait écho à une race de taureaux de combat, devait avoir lieu à l'origine le 31 mai, avant d'être annulé en raison de vents trop forts en altitude. La petite fusée de 12 mètres devait être tirée depuis une base militaire espagnole située sur la côte andalouse près de Moguer et s'élever à une centaine de kilomètres au-dessus du golfe de Cadix, soit suffisamment haut pour atteindre l'espace. Mais la fusée n'est cependant pas assez puissante pour se mettre en orbite autour de la Terre. Cette mission suborbitale doit emporter une charge destinée à des expériences en microgravité et surtout permettre de préparer le futur lanceur de PLD Space, Miura-5. Environ 70% des composants mis au point en interne pour Miura-1 seront utilisés pour Miura-5, plus imposante avec ses 35 mètres de haut et ses deux étages. Le marché des petits satellites (ceux de moins de 500 kilos) que Miura-5 compte mettre en orbite à partir de 2025 est imposant : près de 18.500, principalement pour des constellations, sont à lancer au cours de la prochaine décennie, selon le cabinet spécialisé Euroconsult. (Belga)