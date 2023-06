Au moins 11 morts après des intempéries au sud du Brésil

"Selon la sous-préfecture d'État de Protection et de défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone", a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'État du Rio Grande du Sud, frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine. Dix personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué les autorités. Un bilan précédent faisait état de 20 disparus. Un bébé de quatre mois fait partie des morts, selon des médias locaux qui ont diffusé des images d'une voiture emportée par des vents violents dans un cimetière. Plusieurs personnes ont été évacuées par hélicoptère. Les logements de plus de 3.700 habitants ont été endommagés. Un total de 697 habitants avaient été évacués des zones à risque en prévision du passage du cyclone entre jeudi et vendredi. Le gouverneur de l'État, Eduardo Leite, s'est rendu samedi en hélicoptère dans les zones les plus durement touchées, accompagné notamment des secours. À Caraa, un centre communautaire a été transformé en auberge pour accueillir les centaines de sinistrés. "La situation à Caraa nous préoccupe profondément. Il est fondamental que nous puissions (...) cartographier rapidement les principales zones touchées et identifier ceux qui ont besoin d'aide", a appelé M. Leite, cité dans le communiqué. Selon lui, les pompiers de l'État sont déjà venus en aide à 2.400 personnes dans les régions affectées. "Notre principal objectif est d'abord de protéger et sauver des vies. Secourir les personnes isolées, localiser les disparus et apporter de l'aide aux familles", a dit M. Leite. Le Brésil a été frappé par des intempéries meurtrières au cours des dernières années, aggravées par le changement climatique selon les experts. (Belga)