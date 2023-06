Challenger de Nottingham - Murray remporte son deuxième Challenger consécutif sur gazon à l'approche de Wimbledon

Grâce à un break d'entrée, Andy Murray a fait la course en tête dans le premier set, et il a pu se permettre de concéder son service après avoir creusé un écart de deux breaks, pour s'imposer 6-4. Dans la deuxième manche, Cazaux a tenu tête au Britannique et aucune balle de break n'a été offerte jusqu'à 4-4, quand Murray a pris le service du Français et a servi pour le match par la suite, 6-4. C'est la deuxième victoire consécutive dans un Challenger 125 sur gazon pour Andy Murray, qui a remporté ses dix derniers matches depuis la fin de la saison sur terre battue. Après son succès à Surbiton, la semaine dernière, le Britannique a écarté Joris De Loore (ATP 194), qualifié, au premier tour du tournoi de Nottingham. Vainqueur à deux reprises à Wimbledon, Murray n'a pas concédé un seul set cette semaine, à l'approche de la quinzaine londonienne qui débutera le 3 juillet. Après deux Challenger, il se mesurera à plus haute concurrence la semaine prochaine au tournoi ATP 500 du Queen's, doté de 2.195.175 euros, dans la capitale britannique, où Carlos Alcaraz (ATP 2/N.1), Matteo Berrettini (ATP 21) et Holger Rune (ATP 6/N.2), notamment, font partie du tirage. Andy Murray, qui remontera lundi à la 38e place du classement ATP, y affrontera au premier tour l'Australien Alex De Minaur (ATP 18/N.7). (Belga)