Comme Airbus, Boeing voit la flotte mondiale d'avions doubler d'ici à 2042

Pour l'avionneur américain, 48.575 appareils seront en service en 2042, contre 24.500 l'année dernière. Cela nécessitera de produire, tous constructeurs confondus, 42.595 aéronefs, dont la moitié sera consacrée au remplacement des avions existant aujourd'hui, et l'autre à la croissance nette. L'Amérique du Nord absorbera 23% de ces nouveaux avions, l'Asie-Pacifique 22%, l'Eurasie 21% et la Chine à elle seule 20%. Ces projections, publiées à la veille de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget près de Paris, s'inscrivent dans la lignée de celles de Boeing l'année dernière, quand la firme avait évoqué une flotte mondiale de 47.080 appareils en 2041. Mercredi, Airbus avait dit tabler sur un besoin de 40.850 avions passagers et cargo neufs d'ici à 2042, portant la flotte mondiale à 46.560 appareils, contre 22.880 début 2020. Pour Darren Hulst, responsable du marketing commercial de Boeing, après la parenthèse du Covid-19 qui a affecté la demande, "nous passons de la période de reprise à un retour aux fondamentaux qui sous-tendent les voyages aériens" depuis 60 ans. Boeing pense en outre que les compagnies low-cost vont continuer à se développer dans les 20 prochaines années et "plus que doubler de taille" même s'il s'agira d'un rythme plus faible que lors des 20 dernières années, quand leur flotte a été multipliée par six. La demande d'avions cargo devrait également rester forte, de l'ordre de 3,5% par an, dépassant la hausse des échanges commerciaux internationaux, estimée à 3% par an sur 20 ans selon Boeing. (Belga)