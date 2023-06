Côte d'Ivoire : sept jeunes filles meurent noyées dans le naufrage d'une pirogue

Jeudi après-midi, "dix élèves d'une école coranique ont "embarqué à bord d'une pirogue (...) pour traverser le fleuve Bia et se rendre à l'école située de l'autre côté. Malheureusement, au cours de la traversée, la pirogue a heurté une souche d'arbre, entraînant le chavirement de l'embarcation", précise la plateforme d'alerte "Police Secours" qui recense les accidents mortels dans le pays. "Dans cette terrible situation, trois des fillettes ont pu être secourues de justesse par le piroguier, mais sept d'entre elles ont tragiquement perdu la vie dans les eaux tumultueuses du fleuve", poursuit la publication, soulignant que les victimes ont entre 8 et 12 ans. Le drame s'est déroulé près d'Aboisso, à une centaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, près de la frontière du Ghana. Selon le quotidien public Fraternité Matin, les corps des victimes ont été repêchés et une enquête a été ouverte par la police. (Belga)