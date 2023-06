Deux morts et 28 disparus dans des inondations et glissements de terrain au Népal

"Deux corps ont été retrouvés mais 28 personnes sont portées disparues", a déclaré un porte-parole de la police népalaise, Rishi Ram Kandel. "Nous avons intensifié les opérations de recherches et de secours". Selon un responsable local, le corps d'un employé d'une usine hydroélectrique en construction sur la rivière Hewa dans le district de Sankhuwasabha a été retrouvé samedi soir et 17 autres membres du personnel étaient portés manquants. Dans un district voisin, celui de Taplejung, une autre personne est décédée et trois membres d'une même famille ont été portés disparus après un glissement de terrain qui a détruit des maisons. Des routes et des ponts ont été endommagés, rendant l'accès difficile pour les secouristes, a souligné Mohanmani Ghimire, chef de district adjoint à Sankhuwasabha. "Des machines et de l'équipement pour le projet hydroélectrique ont été emportés", a-t-il ajouté. "Il y a également des informations sur des maisons endommagées". Les prévisionnistes météo du Népal ont prévenu que la pluie se poursuivrait pendant plusieurs jours et émis des alertes inondation. Les pluies de mousson, de juin à septembre, sont chaque année la cause de morts et de destructions dans ce pays d'Asie du Sud mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain meurtriers s'est accru ces dernières années. Les experts estiment que le changement climatique et la construction croissante de routes peuvent en être la cause. (Belga)