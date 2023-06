Diables Rouges - Jérémy Doku fait son autocritique: "Mes choix pouvaient être meilleurs"

"Nous étions venus ici pour gagner", a cependant déclaré Doku. "Pour nous, mais aussi pour les supporters. Nous nous sommes bien entraînés, nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées", a-t-il observé. L'ailier a également critiqué sa propre performance. "Mes actions étaient bonnes, mais mes choix devant le but, comme mes centres, pouvaient être meilleurs. J'arrivais à passer mon adversaire, mais les centres pouvaient être meilleurs. Il faudra que je fasse mieux la prochaine fois". Pourtant pas habitué à être titulaire en équipe nationale pour l'instant, Jérémy Doku n'a pas été surpris de débuter la rencontre. "L'entraîneur connaît mes qualités, il me voit occupé à l'entraînement. Je n'ai donc pas été surpris du tout", a-t-il expliqué. Doku s'est également dit "très heureux" pour le buteur Romelu Lukaku, mais "désolé qu'il n'en ait marqué qu'un et que nous n'ayons pas pu marquer le deuxième. Nous avons les capacités offensives dans l'équipe, donc nous devions juste marquer." (Belga)