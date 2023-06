Euro de basket dames - La Belgique jeudi en quarts de finale contre le vainqueur de Serbie/Grande-Bretagne

Les Belgian Cats joueront en quarts de finale jeudi contre le vainqueur du match de barrage disputé mardi à Ljubljana entre la Serbie, tenante du titre, et la Grande-Bretagne. République tchèque et Italie se qualifient pour un barrage pour rejoindre le top 8. La Lettonie, Israël, la Slovénie et la Turquie sont éliminés. - Barrages: . Lundi (à Tel Aviv): (17h00) République tchèque - Grèce (20h00) Monténégro - Italie . Mardi (à Ljubljana): Slovaquie - Allemagne Serbie - Grande-Bretagne - Quarts de finale (à Ljubljana): Belgique - Serbie/Grande-Bretagne France - Monténégro/Italie Espagne - Slovaquie/Allemagne Hongrie - République tchèque/Grèce (Belga)