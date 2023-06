Giro Next Gen - Staune-Mittet remporte le "Baby Giro"

Staune-Mittet a jeté les bases de son succès sur la course par étapes de huit jours mercredi, en s'imposant au sommet du mythique Col du Stelvio. Lors de l'étape de montagne de samedi, il a terminé deuxième et sa victoire n'a jamais été mise en danger lors du dernier tronçon vallonné de dimanche remporté par le Danois Anders Foldager. En tant que vainqueur du "Baby Giro", Staune-Mittet marche sur les traces de célèbres prédécesseurs tels que Juan Ayuso, Tom Pidcock, Danilo Di Luca, Gilberto Simoni, Marco Pantani et Francesco Moser. Au classement final, le Norvégien a devancé l'Irlandais Darren Rafferty de 47 secondes et l'Allemand Hannes Wilksch de 2:02. Le meilleur Belge est William Junior Lecerf, huitième à 3:28. Alec Segaert, vainqueur du premier contre-la-montre, termine 11e à 4:26. Staune-Mittet est un talent en pleine progression chez pour Jumbo-Visma. En 2022, il a déjà remporté la très réputée Ronde de l'Isard et a terminé deuxième du classement final du Tour de l'Avenir. Cette saison, il a déjà joué un rôle dans la victoire générale de son coéquipier danois Jonas Vingegaard dans la course espagnole O Gran Camino. À partir de 2024, Staune-Mittet fera partie intégrante de l'équipe principale de Jumbo-Visma. En principe, jusqu'en 2026. (Belga)