Hockey Pro League - Les Red Lions battent la Nouvelle-Zélande 3-1 et récupèrent 3 places au classement

Dimanche, le staff belge a décidé de laisser au repos plusieurs titulaires comme Arthur Van Doren, Vincent Vanasch, Florent Van Aubel ou Nicolas De Kerpel. En 1re mi-temps, les Black Sticks ont bien résisté au pressing haut exercé par les champions olympiques. La Belgique s'est néanmoins forgée un avantage d'un but, inscrit par Tanguy Cosyns sur le 1er PC belge (22e, 1-0). Ne trouvant pas la solution de plein jeu, les hommes de Michel van den Heuvel ont doublé leur avance, sur un nouveau PC, transformé cette fois par Loïck Luypaert (34e, 2-0), en début de seconde période (le sleeper principal Alexander Hendrickx est lui toujours indisponible). Les Néo-Zélandais, 12e mondiaux ont réagi, via l'ancien joueur du Léopold Kane Russell, sur le 1er PC kiwi (42e, 2-1). Sébastien Dockier, sur un assist de Gauthier Boccard, a fixé le score dans le dernier quart-temps (47e, 3-1) pour signer devant son public un deuxième succès belge en moins de 24 heures. Au classement, après 10 matchs joués et grâce à ces 3 points, la Belgique récupère 3 places et pointe à la 4e place avec 18 unités. Elle concède 14 unités à la Grande-Bretagne, leader avec 32 points en 14 rencontres. L'Inde suit avec 30 unités mais a cependant déjà disputé ses 16 rencontres. L'Australie ne compte qu'un point d'avance sur les Lions, avant leur retrouvaille mardi (20h40), toujours à Anvers. (Belga)