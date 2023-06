Hockey Pro League - Pour Arno Van Dessel, "l'objectif était de défendre" face à la Nouvelle-Zélande

Samedi, au terme d'un véritable thriller, les champions olympiques avaient émergé en fin de rencontre 5-4 devant les Kookaburras, avant de prendre la mesure 3-1 sur les Black Sticks dimanche. "Je dois avouer que j'avais les jambes lourdes à l'entame de match", reconnaissait Arno Van Dessel, l'un des rookies belges du haut de ses 19 ans, élu homme du match par la FIH. "Avec 4 buts et 13 PC concédés samedi face aux Australiens, notre objectif était de mieux défendre aujourd'hui. Nous n'avons pas eu assez de qualités et d'énergie dans le 1er quart-temps. Ni vitesse, ni intensité. Mais c'est allé en s'améliorant dans la rencontre et déjà dans le 2e quart la différence était présente. Maintenant il s'agira de bien récupérer pour mardi et mercredi, avec deux nouveaux duels physiques en perspective", selon le milieu de terrain de l'Herakles. L'équipe belge, championne olympique et vice-championne du monde en titre, utilise la Hockey Pro League essentiellement en préparation au prochain Euro de Mönchengladbach, fin août en Allemagne, où le champion d'Europe sera automatiquement qualifié pour les JO de Paris. (Belga)