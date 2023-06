Le seuil d'information pour les concentrations en ozone dépassé en province d'Anvers

C'est à Schoten et Berendrecht que les valeurs ont grimpé le plus samedi, respectivement à 184 et 193 µg/m3. À Bruxelles, les concentrations en ozone sont redescendues et Neder-Over-Heembeek, qui avait enregistré 181 µg/m3 vendredi, n'a plus dépassé le seuil d'information avec une valeur de 163 µg/m3. En Wallonie, Herstal a marqué jusqu'à 167 µg/m3. Au total, 2% de la population a potentiellement été exposée à des concentrations d'ozone dépassant le seuil d'information. Dimanche, le temps restera chaud, les maxima oscillant entre 27 et 29°C dans le centre. Un risque d'orage pèsera sur l'après-midi. Les jours suivants seront progressivement moins chauds. Aucun dépassement du seuil d'information n'est prévu. Une exposition à des concentrations élevées d'ozone peut notamment engendrer des difficultés respiratoires, une irritation des yeux et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes asthmatiques. (Belga)