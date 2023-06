L'Espagnol Jesus Herrada prolonge pour deux ans chez Cofidis

"Je suis très content de poursuivre chez Cofidis. Je me sens très bien avec les autres coureurs et le staff. Désormais, c'est comme ma 2ème famille ! Prolonger dans l'équipe, c'est la garantie de pouvoir aborder la suite avec enthousiasme et sérénité", a déclaré le coureur actuellement engagé sur la Route d'Occitanie, dont la 4e étape a lieu aujourd'hui. Son directeur sportif, Cedric Vasseur, s'est également réjoui de cette signature. "Jesus est une valeur sûre de l'équipe et nous sommes ravis de pouvoir continuer l'aventure ensemble. Depuis son arrivée chez Cofidis en 2018, il a largement contribué à faire grandir l'équipe et à lui permettre de franchir de nouveaux paliers en UCI World Tour. Nous savons qu'il est capable de gagner au plus haut niveau et face aux meilleurs coureurs du monde." Herrada compte 20 victoires professionnelles à son palmarès, dont 2 cette saison. Il a levé les bras dans une étape du Tour d'Oman (2.Pro) et sur le Tour du Doubs en France (1.1). Il avait été champion d'Espagne en 2013 et 2017, et a remporté deux victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, en 2019 et 2022. (Belga)