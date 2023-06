L'Italie restitue à l'Irak une tablette cunéiforme vieille de 2.800 ans

La tablette porte les insignes de Shalmaneser III, roi assyrien qui régna sur la région de Nimrod (nord) de 858 à 823 avant J.-C. Les circonstances de son arrivée en Italie restent obscures, mais les autorités italiennes ont restitué la pièce au président irakien Abdel Latif Rachid lors d'une visite à Bologne le 14 juin. "Je souhaite remercier les responsables italiens pour leurs efforts et leur coopération qui ont permis de ramener cette pièce", s'est félicité dimanche M. Rachid lors d'une cérémonie organisée dans un palais présidentiel de Bagdad pour transmettre la tablette au Musée national. La tablette "porte les titres du roi Shalmaneser III et ceux de son père Assurnasirpal II et son grand-père. Tout comme elle rappelle la construction d'une ziggurat", imposant édifice à degrés dans la région de Nimrod, a indiqué à l'AFP le directeur du Conseil irakien des Antiquités et du Patrimoine, Laith Majid Hussein. "Elle est arrivée dans les années 1980 en Italie", où elle a été saisie par les carabinieri, a-t-il précisé. Le ministre irakien de la Culture Ahmed Fakak al-Badrani a reconnu que les circonstances dans lesquelles cette tablette avait été découverte restaient obscures. Il a souligné l'importance de cette pièce dont "le texte cunéiforme est intégral". L'Irak est le berceau des civilisations de Sumer, d'Akkad, de Babylone et d'Assyrie, auxquelles l'humanité doit l'écriture et les premières villes. Le pays souffre depuis des décennies du pillage de ses antiquités, favorisé par le chaos installé par l'invasion américaine de 2003, puis la montée en puissance du groupe État islamique (EI) en 2014. (Belga)