Météo - Les orages dimanche donnent le coup d'envoi à une semaine plus humide

À la faveur des orages, le pays baignera dans une masse d'air humide et chaud. En soirée et durant la nuit, des averses parfois orageuses s'épancheront sur le territoire depuis la France, principalement sur l'ouest et provisoirement aussi le centre du pays, précise l'Institut royal météorologique. Ce dernier annonce jusqu'à 20 litres par mètre carré durant la nuit, surtout dans l'ouest. L'IRM a dès lors émis une alerte jaune pour la Flandre occidentale. Quant aux minima, ils oscilleront alors entre 13°C et 19°C sous un vent faible à modéré. Pour faire face à un risque de tempête ou d'inondation, le Service public fédéral (SPF) Intérieur a activé dimanche le numéro d'appel 1722 dédié aux interventions de pompiers non-urgentes. Lundi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 21°C à la mer et 28°C en Campine. Toutefois, une nouvelle vague d'averses et d'orages repartira à l'assaut du Plat pays depuis la France. Mardi, il faudra s'attendre à des températures similaires. Une zone de pluie s'éloignera vers les Pays­-Bas en cours de matinée et le reste de la matinée sera généralement sec avec des éclaircies. Mais des averses orageuses réapparaîtront venant de l'Hexagone durant l'après­-midi. (Belga)