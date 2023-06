Nafi Thiam réussit plutôt bien sa rentrée à Ratingen

Dimanche, lors de la 2e journée, Nafi a débuté par le saut en longueur où son 2e essai à 6m59 s'est révélé le meilleur (6m36 et 6m39 ont été mesurés aux 1er et 3e essais). Son record de Belgique se situe à 6m86 depuis 2019. Elle a terminé son "pentathlon" de Ratingen en expédiant le javelot à 52m61 au 3e essai (52m08 et 49m46 aux deux premiers). Son record de 57m91 remonte à l'Euro de Berlin en 2018. L'an dernier aux Mondaiux de Eugene, elle avait réussi 53m01. La victoire dans l'heptathlon est revenue à l'Allemande Carolin Schäfer avec 6.369 points, loin de son record personnel (6.836 à Götzis en 2017), ce qui constitue la 6e performance mondiale de l'année, devant sa compatriote Sophie Weissenberg (6247) et la Néerlandaise Emma Oosterwegel (6209). Nafi Thiam, qui ne disputera aucun heptathlon avant celui des Mondiaux de Budapest (19 et 20 août), va disputer le concours du saut en hauteur lors de la sixième manche de la Ligue de Diamant le samedi 29 juin à Lausanne. (Belga)