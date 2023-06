Réforme fiscale - Ecolo attend une nouvelle mouture du projet de réforme fiscale

"Nous attendons du ministre des Finances et du Premier ministre qu'ils mettent sur la table une nouvelle proposition qui soit de nature à rassembler les sept partis", a déclaré M. Gilkinet, interrogé depuis la gare de Namur durant l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL TVi). Samedi, en fin de journée, le gouvernement fédéral a interrompu son conclave consacré à la réforme fiscale entamé la veille. Les discussions se sont poursuivies sous la forme d'entretiens bilatéraux. Plusieurs sources évoquent la nécessité de "débloquer" la situation. D'autres se veulent plus prudentes et estiment qu'il est trop tôt pour parler de blocage. L'échéance d'un accord entre les sept composantes de la Vivaldi reste le 21 juillet, quand commenceront les vacances politiques. "Je continue à croire que l'on va y arriver même si, en tant qu'écologiste, je n'accepterai pas des propositions qui ne sont pas sensées: l'augmentation du prix du pain par la TVA, ce n'est pas notre modèle. Les ministres et les patrons de grandes entreprises n'ont pas besoin d'avoir de nouveaux avantages fiscaux. Si les mesures sont ciblées, elles seront plus efficaces et moins coûteuses, et seront de nature à augmenter l'emploi", a-t-il ajouté. Les divergences entre les partenaires sont profondes. Certains commentaires entendus samedi laissent entendre qu'elles le restent. "J'espère que tout le monde sera de bonne volonté. Parfois, j'en doute", a conclu le ministre écologiste (Belga)