Tour de Suisse - Le directeur défend "la moins mauvaise décision" de maintenir la course

"En interne, nous avons bien discuté de tout", a-t-il expliqué après la 7e et avant-dernière étape, remportée en solitaire par le champion du monde Remco Evenepoel. "Il y a eu des avis différents et nous les respectons. Chacun gère cela différemment. Il n'y a pas non plus de bonne décision. Nous espérons que c'est la moins mauvaise". La décision de continuer à rouler a été prise dans la nuit de vendredi à samedi, juste après minuit. La famille de Mäder a accepté de continuer. "Ils sont heureux que la course puisse continuer. Cela aurait été une erreur de l'arrêter complètement", a déclaré M. Senn. "Ce fut l'une des décisions les plus difficiles à prendre." L'équipe de Gino Mäder, Bahrain Victorious, ainsi que Tudor et Intermarché-Circus-Wanty ont choisi de ne pas prendre le départ de l'étape de samedi. Dix-sept autres coureurs ont également pris cette décision individuellement, dont les Suisses Stefan Kung (Groupama-FDJ), Marc Hirschi (UAE Emirates), Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et Michael Schär (AG2R-Citroën). Mäder est décédé vendredi matin, à l'âge de 26 ans des suites d'une lourde chute survenue jeudi. La 6e étape de vendredi a été neutralisée, et le peloton a rendu hommage au coureur suisse en parcourant regroupé les 30 derniers kilomètres de celle-ci. Dimanche, un contre-la-montre de 25,7 kilomètres entre Saint-Gall et Abtwil clôturera cette 86ème édition du Tour de Suisse. (Belga)