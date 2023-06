Un homme soupçonné de trafic d'êtres humains placé sous mandat d'arrêt

Selon des sources policières françaises, le conducteur, a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle en France et a pris la fuite. Un jerrycan et des pompes ont été retrouvés dans le véhicule. Un chien de recherche a été déployé pour retrouver les occupants en fuite, mais en vain. La police judiciaire fédérale de Flandre occidentale a repris l'enquête et un juge d'instruction a décidé vendredi de placer le suspect sous mandat d'arrêt pour soupçons de trafic d'êtres humains. Le véhicule a été saisi. "Dans cette affaire, les occupants du véhicule fuyaient la police française. Nous allons donc nous concerter avec nos collègues français", a déclaré Frank Demeester, du parquet de Flandre occidentale. "Les petites embarcations transportant des migrants partent souvent des côtes françaises. Nous voulons donc contribuer à alléger la pression sur les côtes françaises par nos actions et nos arrestations en Flandre occidentale." (Belga)