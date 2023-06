WTA Berlin - Greet Minnen sortie aux portes du tableau final

(Belga) Greet Minnen n'est pas parvenue à se hisser dans le tableau final du tournoi WTA 500 de Berlin, joué sur gazon et doté de 780.637 dollars. Dimanche, la Campinoise, 120e mondiale et tête de série N.7 des qualifications, s'est inclinée 7-6 (7/2), 3-6, 6-2 face à l'Allemande Jule Niemeier (WTA 118), tête de série N.6, au second tour des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 26 minutes.