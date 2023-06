Asile et migration - Un cargo vient en aide à 68 migrants dans la mer Égée

Tous les passagers sont sains et saufs et ont été récupérés par les garde-côtes sur l'île voisine de Leros, dans la mer Égée, qui abrite un camp d'enregistrement pour les réfugiés et migrants qui sont entrés sur le territoire de manière illégale. Les passeurs amènent souvent des personnes dans un périple dangereux de la Turquie ou des pays d'Afrique du Nord vers les États membres de l'Union européennes comme la Grèce, l'Italie et Chypre. Environ 500 personnes se sont noyées la semaine dernière lorsqu'un bateau de pêche qui transportait des migrants a coulé dans les eaux internationales, aux abords de la région grecque du Péloponnèse. (Belga)