BNXT League - Leander Dedroog quitte Limburg United pour Mons-Hainaut

Dedroog a effectué sa formation à Houthalen puis dans le Limbourg, où il est arrivé il y a 6 ans. Il a signé la saison passée, en 16,8 minutes de jeu par match en BNXT League, la ligue belgo-néerlandaise de basket, des moyennes de 4,5 points et 1,6 rebonds. Le joueur de 2m03 quitte Limburg United avec un trophée à son palmarès, la Coupe de Belgique 2022 remportée face à Ostende. Il avait joué 5 minutes en finale. L'ailier a déjà fait partie à plusieurs reprises de la présélection des Belgian Lions, sans jamais faire partie de la sélection définitive. Seuls deux joueurs de l'effectif subsistent à l'issue de cette saison, qui a vu le club hennuyer échouer au 3e tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League contre Malines. Zacharie Mortant et Maxime Depuydt sont donc les seuls survivants, tandis qu'Igor Mintogo va tenter sa chance en France. Giuliano Neri a également quitté le club, et abandonné le statut de basketteur professionnel. (Belga)