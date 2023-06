BNXT League - Malines rapatrie en Belgique le meneur lituanien Augustas Peciukevicius

Peciukevicius, 31 ans, connaît bien la compétition belge pour avoir joué trois saisons pour le Brussels entre 2016 et 2019. Il avait notamment atteint la finale des playoffs avec les Bruxellois, perdue contre Ostende. Après son départ du Brussels, il a joué trois saisons à La Corogne et une à Ourense en deuxième division espagnole. À Malines, le Lituanien retrouvera notamment Domien Loubry et Jonas Foerts, ses anciens équipiers au Brussels. Lors de la saison écoulée, Malines avait été éliminé en demi-finales des playoffs nationaux contre Ostende et au 4e tour des playoffs transfrontaliers par Limburg United. (Belga)