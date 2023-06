Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 entame la semaine dans le rouge

AB InBev (52,69) abandonnait 1,4% alors que la plus forte baisse revenait à Solvay (101,00) avec une chute de 2,3%, UCB (84,72) reculant de 1,2%, arGEN-X (361,90) et Galapagos (38,37) de 0,8 et 1,3%. D'Ieteren (167,10) et Elia (116,20) perdaient 1,3 et 1%, Aperam (33,11) et Umicore (27,12) cédant 0,3 et 0,9% tandis que GBL (72,92), Ackermans (153,60) et Sofina (196,80) reculaient de 0,7%. L'arrêt d'une recherche faisait plonger Biosenic (0,08) de 26,8%, Onward Medical (5,64) chutant de 5%, Biocartis (0,39) et Celyad (0,51) de plus de 3%. Recticel (11,48) était négative de 2,5%, Bpost (4,09) et Unifiedpost (3,56) de 2 et 1,2%, Xior (29,20) de 2,7%. L'euro s'inscrivait à 1,0925 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0935 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.545 euros, en recul de 5 euros. (Belga)