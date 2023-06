Bourse de Bruxelles - Un BEL 20 quasi tout rouge sous les 3.600 points

Ageas (36,80) avait viré de 1,34% à la baisse tandis que AB InBev (52,34) portait son recul à 2,10%. Après avoir perdu 3,68% vendredi à l'annonce de sa scission, Solvay (100,45) abandonnait 2,85% supplémentaires, UCB (84,20) reculant de 1,84%, arGEN-X (360,10) et Galapagos (38,09) de 1,29 et 2,08%. D'Ieteren (163,90) et Elia (114,80) perdaient finalement 3,19 et 2,21%, Aperam (32,78) et Umicore (26,44) reculant de 1,27 et 3,36%, Ackermans (151,40) et Sofina (193,20) de 2,07 et 2,52%, Aedifica (64,40) de 2,72%. L'arrêt d'un essai faisait par ailleurs plonger Biosenic (0,083) de 25,9%, Onward Medical (5,60) chutant de 5,7%, Mithra (2,55) et Celyad (0,51) de plus de 3%. Oxurion (0,0027) et DMS Imaging (0,0185) rebondissaient par contre de 12,5 et 8,8%. Recticel (11,14) chutait de 5,4%, Atenor (26,40) et Xior (28,75) de 6,4 et 4,2%, Bpost (4,06) et Orange Belgium (14,12) perdant 2,5 et 3% alors que Qrf (10,55) et Keyware Tech. (1,01) gagnaient 4,4 et 4,1%. Vers 17H00, l'euro s'inscrivait à 1,0925 USD comme dans la matinée et contre 1,0935 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.465 euros, en recul de 85 euros. (Belga)