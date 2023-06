Bredene réitère son projet de consigne sur les bouteilles en plastique et les cannettes

La ministre Demir a annoncé fin 2022 qu'un système de consignes serait instauré d'ici 2025. Plusieurs projets pilotes existent. À Bredene, on estime qu'un système numérique n'est pas une bonne idée. "Nous savons que près de la moitié de la population n'a pas les compétences numériques nécessaires", explique le bourgmestre Steve Vandenberghe (Vooruit). "Sans parler de l'élaboration technique afin d'imprimer des codes-barres sur les emballages et des problèmes de confidentialité, du risque de fraude et de la charge de travail supplémentaire pour les autorités (locales)." La ministre doit opérer un choix en fin d'année quant au système qui sera choisi. (Belga)