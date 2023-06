Championnat de Belgique de cyclisme - Arnaud De Lie fera son retour sur la route au championnat de Belgique après sa chute

Arnaud De lie n'aura donc eu besoin que d'un peu plus d'un moins pour se remettre de ses blessures et de son opération. D'après son équipe, il "ne ressent plus aucune douleur", deux semaines après avoir repris complètement l'entraînement. Le Taureau de Lescheret n'aura pas l'étiquette de leader dans l'équipe Lotto Dstny, à Izegem. Son directeur sportif Kurt Van de Wouwer a expliqué que De Lie savait "qu'il n'était pas encore 100% mais il tenait à être présent pour apporter sa pierre à l'édifice." Il jouera donc un rôle assez inhabituel d'équipier. "Il ne vise pas le titre, il souhaite simplement courir, aider l'équipe et pouvoir partir en stage à Livigno avec de bonnes sensations." La course élite masculine consistera en un parcours autour d'Izegem de 230,7 kilomètres. Le profil semble favorable aux sprinteurs, avec une deuxième moitié de course quasiment plate après la première partie vallonnée. (Belga)