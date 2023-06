Classement ATP - Kimmer Coppejans devient 2e joueur belge devant Zizou Bergs, qui recule de 48 places

David Goffin a progressé de deux rangs après avoir passé les qualifications à Rosmalen et s'être incliné au premier tour contre le Kazakh Alexander Bublik. Il se stabilise donc à la 124e place, après avoir quitté le top-100 au début du mois de mai. Le numéro 1 belge disputera cette semaine le Challenger 125 d'Ilkley, tout comme Zizou Bergs. Le natif de Lommel, qui avait remporté la victoire finale l'année dernière, a chuté au 182e rang (-48) à cause du décalage d'une semaine du tournoi. Il aura donc l'occasion de récupérer les points perdus cette semaine en Grande-Bretagne, alors que s'annonce Wimbledon au début du mois de juillet. Kimmer Coppejans (ATP 161) s'intercale donc provisoirement entre Goffin et Bergs, et gagne 10 places grâce à son 2e tour à Bratislava, en Slovaquie. Suivent ensuite Joris De Loore (ATP 192, +2), Gauthier Onclin (ATP 203, -1), Raphael Collignon (ATP 214, -3) et Michael Geerts (ATP 251, -8). En double, Sander Gillé (ATP 23) et Joran Vliegen (ATP 24) ont gagné deux rangs malgré la semaine de repos après leur finale perdue à Roland-Garros. L'Américain Frances Tiafoe fait la bonne opération après son titre à Stuttgart. Il intègre le top-10 pour la première fois de sa carrière, et double ainsi le Russe Karen Khachanov et le Canadien Felix Auger-Aliassime. Le sommet du classement demeure inchangé, et le Serbe Novak Djokovic domine toujours l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Russe Daniil Medvedev. Plus bas, le Britannique Andy Murray (ATP 38) intègre le top-40 après une deuxième victoire consécutive sur un Challenger 125. Il jouera l'ATP 500 du Queen's, qu'il a remporté à cinq reprises, cette semaine. (Belga)