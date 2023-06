CSI 3* Mabuse - Constant Van Paesschen remporte le Grand Prix

Dominique Joassin a réussi à passer tous les obstacles, mais il a manqué le barrage à cause d'une pénalité de temps, terminant à la 7e place sur Bingo. Philippe Le Jeune (Eros) a fini 13e avec 5 points de pénalité, Tatiana Troiani (Che) 15e avec autant de points de pénalité. Andres Vereecke (Call Me), José Thiry (Jalisco) et Ann Carton-Grootjans (Nox Blue) ont accroché le top-20 malgré 8 points de pénalité (16e, 17e en 20e). Cyril Cools (Cloe) et Jos Verlooy (Killosery Konfusion), 1er et 2e de la qualification pour le GP vendredi, ont connu moins de réussite dimanche. Verlooy a fini 36e avec 22 points de pénalité et Cools a abandonné. (Belga)