Diables Rouges - Thibaut Courtois ne sera pas du déplacement avec les Diables Rouges en Estonie

La Belgique devra donc composer sans son gardien titulaire contre l'Estonie, mardi à 20h45 (heure belge) à Tallinn. Matz Sels, Thomas Kaminski et Arnaud Bodart sont les trois options dont dispose Domenico Tedesco pour remplacer Courtois. Les Diables Rouges ont fait match nul contre l'Autriche (1-1), à l'occasion du 3e match de leur campagne qualificative pour l'Euro 2024, samedi à Bruxelles. Thibaut Courtois a défendu les buts pendant toute la rencontre et a été mis à l'honneur pour célébrer sa 100e sélection. La Belgique est actuellement 2e du groupe F avec 4 points, derrière l'Autriche qui a joué un match de plus. Suivent la Suède (3 points), l'Estonie et l'Azerbaïdjan (1 point chacun). Les deux premières équipes seront qualifiées pour l'Euro 2024. (Belga)