Euro de basket dames - Emma Meesseman et Julie Allemand affolent les statistiques depuis le début de l'Euro

Emma Meesseman affiche 22.3 points de moyenne, 8.3 rebonds et 5 assists de moyenne sur les trois premiers matches à Tel Aviv. Julie Allemand est en double-double avec 10.7 points, 4.3 rebonds et 10.0 passes décisives par match. Avec 23 points contre Israël, 24 face à la République tchèque et 20 devant l'Italie, Emma Meesseman a débuté son Euro en mode MVP (most valuable player) trônant en tête des meilleures marqueuses de l'Euro avec 22.3 points de moyenne pour 19.3 à la Lettone Anete Steinberga, une ancienne joueuse de Braine, mais éliminée. L'intérieure flandrienne, 30 ans, est aussi la joueuse la plus performante du tournoi jusqu'ici avec 30.7 d'évaluation (reprenant l'ensemble des statistiques), pour 25.7 à l'Américano-Monténégrine naturalisée Natasha Mack. Avec respectivement 8, 11 et 11 assists sur les trois premiers matches, Julie Allemand domine le classement des passes décisives (10.0 en moyenne, pour 6.0 à la Slovène Teja Oblak, déjà éliminée). Une performance accentuée par le ratio entre passes décisives et pertes de balle, exceptionnel pour une joueuse à son poste. La meneuse liégeoise, 26 ans, n'a en effet perdu que quatre ballons depuis le début du tournoi (1.3 par match). (Belga)