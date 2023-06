Euro de basket dames - La République tchèque et le Monténégro en quarts de finale

Les Tchèques ont écarté sur le fil la Grèce 79 à 76 et rencontreront la Hongrie pour une place en demi-finale. Le Monténégro a de son côté dominé copieusement l'Italie 63 à 49 pour accéder aussi aux quarts de finale où la France les attendra jeudi. Les deux autres matches de barrage se jouent mardi soir à Ljubljana avec le duel entre la Grande-Bretagne et la Serbie, tenante du titre, dont le vainqueur affrontera la Belgique en quarts de finale jeudi. Les Belgian Cats, qui font le déplacement vers la Slovénie mardi matin, ont terminé en tête de leur groupe B devant la République tchèque et l'Italie. La Lettonie, Israël, la Slovénie et la Turquie avaient été éliminés dès la phase de poule. Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) se qualifie pour les tournois pré-olympiques en février pour les JO de Paris 2024. - Barrages: . Lundi (à Tel Aviv): République tchèque - Grèce 79-76 Monténégro - Italie 63-49 . Mardi (à Ljubljana): (18h00) Slovaquie - Allemagne (21h00) Serbie - Grande-Bretagne - Quarts de finale (à Ljubljana): . Jeudi (horaire à confirmer): Espagne - Slovaquie/Allemagne Belgique - Serbie/Grande-Bretagne France - Monténégro Hongrie - République tchèque (Belga)