Euro de basket dames - Pour Sven Van Camp, les Belgian Cats sont "prêtes", mais "on a besoin de tout le monde"

Les Belges ont eu un entraînement de récupération pour les cadres, individualisé, et plus poussé pour celles qui ont peu joué. L'après-midi était libre avant le transfert mardi matin vers Ljubljana où la Belgique jouera son quart jeudi contre la Serbie ou la Grande-Bretagne. "Il faut gérer ces trois jours, avec intelligence avec un bon mix comprenant du repos surtout mentalement, mais tout en restant dans le rythme, parce que notre adversaire jouera un gros match en barrage mardi soir", a expliqué Sven Van Camp, le team manager des Belgian Cats. "À nous de faire en sorte que ces trois jours soient un avantage". L'occasion aussi de dresser un premier bilan du début d'Euro avec "un match facile attendu contre Israël", a analysé l'Anversois. "Un autre match facile mais moins attendu contre la Tchéquie puis, contre l'Italie, oui ce fut plus difficile. Mais l'on a vu dans l'ensemble que l'équipe est prête. Maintenant, il faut que les jeunes performent aussi dans les matches difficiles. Ce ne fut pas assez bien contre l'Italie. Dans le premier quart d'heure contre la Tchéquie, le match était serré, et certaines ont pu apporter ce qu'il fallait pour permettre ensuite de faire craquer les Tchèques. Si nos cadres ont cette expérience, les plus jeunes ne l'ont pas encore et cela ne s'apprend que sur le terrain. J'espère que c'était juste à cause du stress, parce que nous avons besoin de tout le monde, même dans les matches difficiles." (Belga)