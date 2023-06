Euro U21 2023 - Mandela Keita a "tourné le bouton" après le titre de l'Antwerp et est prêt à jouer l'Euro

Les U21 de Jacky Mathijssen débuteront mercredi le tournoi par un derby des plats pays contre les Pays-Bas. "C'est un match très important, le premier de l'Euro et la première expérience dans un Euro pour nous, donc nous ferons tout pour jouer aussi bien que possible. Nous savons ce que nous devons faire", a expliqué Keita, qui n'a pas parlé de cette rencontre avec ses équipiers néerlandais à l'Antwerp, dont Jurgen Ekkelenkamp, lui aussi présent à l'Euro. "Nous savons tous les deux à quel point ce premier match est sérieux, donc nous n'en avons pas parlé." Les espoirs belges, renforcés par Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda pour le tournoi, peuvent se montrer ambitieux. Une qualité soulignée par le sélectionneur Jacky Mathijssen. Mais il est important "de garder les pieds sur terre", souligne Keita. "Nous regardons match après match. Nous devons gagner cette première rencontre et puis nous verrons ce qui se présentera à nous." Avant d'arriver en Géorgie, les Diablotins ont effectué un stage en Israël. "Le stage s'est bien déroulé", a expliqué le milieu de terrain de l'Antwerp. "Nous nous sommes entraînés à un certain niveau. L'ambiance était bonne, les joueurs se sont mélangés, il y a eu des rires, mais savions quand il fallait être sérieux et travailler." (Belga)