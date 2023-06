Euro U21 2023 - Trois tickets sont en jeu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

En fonction du parcours de la France, pays hôte des JO, et de l'Angleterre, qui n'envoie pas d'équipe aux Jeux, un barrage pourrait s'avérer nécessaire. Si ces deux équipes atteignent les demi-finales, le barrage se jouera le 6 juillet à Bucarest entre les "deux meilleures équipes éliminées en quarts de finale", selon le règlement de l'UEFA. Si la France et l'Angleterre sont éliminées avant le dernier carré, alors le barrage se jouera le 8 juillet, à Bucarest, et mettra aux prises les deux demi-finalistes battus, dans ce qui s'apparentera à un match pour la troisième place. Par contre, si une seule de ces deux équipes dispute les demi-finales, il n'y aura pas besoin de disputer un barrage et les trois autres demi-finalistes pourront préparer leur voyage pour Paris. La qualification aux Jeux Olympiques trotte dans la tête des Belges. Le sélectionneur Jacky Mathijssen a rappelé à plusieurs reprises l'impact qu'a eu la dernière participation de la Belgique aux Jeux. C'était à Pékin, en 2008, et les troupes de Jean-François De Sart s'étaient hissées jusqu'en demi-finales, perdues contre le Nigeria (4-1), avant de perdre le match pour la troisième place contre le Brésil (0-3). Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Kevin Mirallas, Mousa Dembélé, Anthony Van den Borre ou encore Laurent Ciman étaient notamment de l'aventure, alors que Vincent Kompany et Marouane Fellaini avaient disputé le premier match, écopant tous deux d'une carte rouge. Il s'agissait alors de la première participation de la Belgique aux Jeux depuis... 1928. La Belgique compte un titre olympique, conquis en 1920 à Anvers. (Belga)