Hockey Pro League - Les Red Panthers partagent 1-1 avec l'Australie mais perdent le bonus aux shoot-outs

Dans cette troisième rencontre d'une série de huit matches programmés à la Wilrijkseplein d'ici début juillet, les protégées de Raoul Ehren ont démontré leur capacité à rivaliser avec le top 3 mondial. Battues 0-2 vendredi par les Ausssies, avant de balayer 7-0 dimanche les Néo-Zélandaises, les Belges s'installent toujours à la 4e place de la compétition. Avant la rencontre, Barbara Nelen a été mise à l'honneur pour sa 300e cap, portant le brassard de capitaine après plus de 13 ans passés au service des Panthers. Comme pour faire honneur à leur meneuse du jour, les Belges ont dominé le 1er quart-temps de la partie, mais Stephanie Kershaw a plongé devant Elena Sotgiu pour ouvrir le score, contre le cours du jeu (10e). Les joueuses de Raoul Ehren ont néanmoins réussi à égaliser sur le 5e penalty-corner belge, transformé par Stéphanie Vanden Borre pour son 40e but en sélection (27e). Remplacée par Elodie Picard pour les shoot-outs, celle-ci a eu beau retarder l'échéance, mais n'a pu empêcher Kaitlin Nobbs d'inscrire le stroke victorieux lors du 6e essai australien. Au classement, les Red Panthers comptent 21 points en 11 rencontres. Elles avaient remporté quatre matches en Grande-Bretagne entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, après avoir débuté leur campagne par trois partages et une défaite. La tête de la compétition est provisoirement occupée par l'Australie, mais avec le maximum de 16 matchs joués. L'Argentine suit avec 29 unités (15 matches), devant les Pays-Bas (25 pts en 9 matches) et la Belgique. (Belga)