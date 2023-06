Invasion de l'Ukraine - Barrage détruit en Ukraine: la Russie bloque l'aide à des sinistrés, accuse l'ONU

Le barrage hydro-électrique de Kakhovka, situé dans une zone sous contrôle russe dans la région de Kherson, a été détruit le 6 juin. Des centaines de kilomètres carrés en aval ont été inondés, forçant à l'évacuation de milliers d'habitants et faisant craindre une catastrophe tant humanitaire qu'environnementale. "Le gouvernement de la Fédération de Russie a refusé jusqu'à présent notre demande d'accès à ces zones temporairement sous son contrôle militaire", a affirmé la coordonnatrice Denise Brown, dans un communiqué. "L'ONU va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre tout le monde, y compris ceux qui souffrent des conséquences de la récente destruction du barrage et qui ont un besoin urgent d'aide pour survivre, où qu'ils soient", a-t-elle ajouté. "Nous pressons les autorités russes d'agir en accord avec les obligations qui leur incombent selon le droit humanitaire international", a-t-elle poursuivi. Samedi, les autorités des zones contrôlées par les Russes ont annoncé un bilan porté à 29 morts. Le bilan en zone contrôlée par l'Ukraine s'est aussi alourdi à 16 morts et 31 disparus, selon Kiev. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir fait exploser le barrage. (Belga)