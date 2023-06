Jeux Européens - Hermien Peters tempère les attentes pour le K2 féminin

"J'ai contracté le coronavirus au mois de janvier et je ne me suis presque pas entraînée pendant trois mois", a confié Hermien Peters lundi après un premier entraînement sur le bassin de Cracovie. "Je n'étais pas très malade mais je me sentais très fatiguée. Ce n'est que depuis deux semaines que je peux suivre un programme complet. Je ne suis certainement pas à 100%." Peters, 28 ans, et Broekx, 31 ans, comptent à leur palmarès deux médailles de bronze aux Mondiaux (2021 et 2022) et une en argent (2022) et une en bronze (2018) à l'Euro. "Dans une année normale, on aurait pu dire qu'on avait un certain statut à défendre. Mais, vous ne pouvez pas attendre de moi d'être à mon meilleur niveau après cinq mois où je me suis à peine entraînée", a déclaré Peters. Nous avons remarqué en Coupe du monde que nous étions en dessous du niveau des dernières années. Nous avons encore deux mois avant les Mondiaux. J'espère que nous pourrons encore progresser", a ajouté Broekx. En août, le duo visera une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 lors des Mondiaux de Duisbourg en Allemagne. "C'est difficile d'atteindre le top 6 aux Mondiaux. Dans d'autres sports, la barre n'est pas aussi haute", a conclu Peters. (Belga)