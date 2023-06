Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart se fait rattraper au dernier tour et termine deuxième à Wichita

Adrien Dumont de Chassart, qui disposait d'une confortable avance de 4 coups à l'entame de la dernière journée, est passé par à la mi-parcours, tandis que les Américains Ricky Castillo (cinq birdies) et Kyle Jones (deux birdies, un bogey) se lançaient à sa poursuite. De Chassart a ensuite réussi un birdie sur le 10e trou, et un eagle au 14e, mais il a concédé trois bogeys entre le 13 et le 16 pour finir par (70). Pendant ce temps, un birdie et un double bogey ont ramené Ricky Castillo (66) à hauteur du natif de Villers-la-Ville, et Kyle Jones a réussi un birdie et un eagle pour, lui aussi, rendre une carte de 66 pour un total de 261, 19 sous le par. Dans le play-off décisif, Dumont de Chassart et Jones ont commis la faute sur le premier trou, et permis à Castillo de décrocher la victoire. Adrien Dumont de Chassart ne deviendra donc pas le deuxième golfeur après l'Américain Ben Kohles à remporter ses deux premiers tournois sur le Korn Ferry Tour. Il avait remporté la semaine dernière le BMW Charity Open, le premier tournoi de sa carrière professionnelle. Ce résultat permet néanmoins au joueur de 23 ans de grimper de la 22e à la 6e place du classement du Korn Ferry Tour. Une place dans le top-30 à la fin de la saison garantit un ticket pour le PGA Tour. (Belga)