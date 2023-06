La douane saisit 30 millions de cigarettes de contrefaçon en Flandre occidentale

Deux sites ont été mis au jour, dont l'un abritait des chambres pour 11 travailleurs. Ces saisies sont le résultat d'une journée d'action concernant la production et le stockage illégaux de cigarettes. Outre le tabac et les cigarettes en tant que tels, la douane a découvert des paquets vides des marques Marlboro, Mayfair, Benson & Hedges, Richmond et John Player Special, des filtres et des rouleaux de papier à cigarettes, du papier filtre, des mallettes, du carton, de la colle et de la feuille d'aluminium. Le montant total des droits éludés (accises, accises spéciales et TVA) pour ces cigarettes et tabacs coupés est estimé à 15 millions d'euros. La production était vraisemblablement destinée au marché britannique. Depuis le début de l'année, quatre sites de production illégale de cigarettes, un site de coupe illégal et neuf entrepôts ont déjà été découverts en Belgique. Cela représente un total de 143.619.696 cigarettes, 10 tonnes de tabac à fumer, 25 tonnes de tabac pour pipe à eau, ainsi que 40 tonnes de tabac brut, liste le SPF, qui estime que les droits éludés sur ces saisies à 66,4 millions d'euros. Dans un autre registre, le SPF Finances a aussi indiqué lundi que 765 kilos de cocaïne avaient été saisis dans le port d'Anvers dimanche soir. Trois mineurs chargés de récupérer la drogue ont été arrêtés peu après et mis à disposition du parquet. (Belga)