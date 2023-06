Les Emirats arabes unis et le Qatar rouvrent leurs ambassades

Les Emirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite et Bahreïn, se sont réconciliés avec le Qatar en 2021, après plus de trois ans de rupture, mais les voisins n'avaient pas complètement restauré leurs relations. Les deux pays ont rétabli leur "représentation diplomatique avec la reprise des activités de l'ambassade des Emirats arabes unis à Doha, et de l'ambassade du Qatar à Abou Dhabi ainsi que de son consulat à Dubaï à partir de lundi", selon un communiqué officiel publié par les agences de presse des deux pays. Le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, "se sont félicités" de cette étape lors d'un entretien téléphonique, a indiqué l'agence émiratie, WAM. Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l'Egypte avaient coupé leurs liens avec le Qatar en 2017, en l'accusant de soutenir des organisations extrémistes dans la région. Depuis la signature de l'accord de réconciliation entre les pays du Golfe en janvier 2021, Ryad et Doha ont considérablement réchauffé leurs liens, mais le rapprochement a pris plus de temps avec les autres voisins. Bahreïn et le Qatar ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques en avril. Ces annonces interviennent dans un contexte de détente régionale, en particulier entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux grands rivaux de la région. En mars, Ryad et Téhéran ont scellé un accord par l'entremise de la Chine pour rétablir leurs liens diplomatiques, rompus en 2016. L'Arabie saoudite a également renoué avec la Syrie, alliée de Téhéran, qui a été réintégrée au sein de la Ligue arabe. (Belga)