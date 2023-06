Les énergies renouvelables apportent "une lueur d'espoir pour l'avenir", selon Copernicus

L'Europe se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, d'après le rapport de 2022 sur l'état du climat en Europe, publié par l'Organisation météorologique mondiale et Copernicus. Un point positif peut toutefois être observé au niveau des énergies renouvelables, qui ont produit davantage d'électricité que les combustibles fossiles dans l'Union européenne l'année dernière. Le rayonnement solaire de surface a notamment contribué à l'augmentation de cette production. En 2022, il a atteint son niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 1983, avec 4,9 % de plus que la moyenne des années 1991-2020. Le rapport souligne par ailleurs que des conditions météorologiques plus extrêmes, notamment une chaleur intense, de fortes précipitations et des sécheresses, ont des conséquences importantes sur l'offre, la demande et l'infrastructure du système énergétique européen. L'UE s'est engagée à porter la production d'énergie renouvelable à un minimum de 42,5 % de sa consommation totale d'ici à 2030, soit près du double des niveaux de 2019. (Belga)