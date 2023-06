Les Pays-Bas franchissent le cap des 500.000 bornes de recharge

Selon le rapport, le territoire néerlandais comptait 518.000 bornes de recharge fin avril. Il s'agit de bornes privées, de bornes (semi-)publiques notamment pour les bureaux, les zones industrielles et les supermarchés, et de bornes de recharge rapide le long des autoroutes par exemple. La grande majorité (384.200) sont des installations privées à domicile. En Belgique, le nombre de points de recharge est estimé à 150.000, dont plus de 30.000 publics ou semi-publics. "On suppose généralement que les bornes publiques représentent 20% du total", explique Jochen De Smet, président de l'organisation EV Belgium. Le nombre exact d'installations privées, à domicile ou au travail, n'est pas connu en Belgique. (Belga)