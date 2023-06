Météo - Des températures moins élevées en seconde partie de semaine

Cette nuit, une nouvelle zone pluvio­-orageuse sera active à partir du sud et les minima oscilleront entre 16 et 19 degrés. Mardi matin, il fera temporairement plus calme sous un ciel partiellement nuageux. L'après­-midi et en soirée, le temps sera marqué par des averses ou des orages localement violents. Il fera aussi plus chaud avec des maxima de 25 à 30 degrés. Mercredi, il devrait probablement faire plus sec avec des maxima de 22 à 27 degrés. En seconde partie de semaine, les maxima redescendront quelque peu, avec, jeudi, une nouvelle onde pluvio­-orageuse pouvant donner lieu à des précipitations abondantes, surtout sur l'est. Il fera ainsi nettement plus frais avec des maxima autour de 18 à 22 degrés. Vendredi et durant le week-end, périodes ensoleillées alterneront avec champs de nuages ou cumulus. Il fera à nouveau un peu plus chaud avec des maxima autour de 25 degrés dans le centre. (Belga)