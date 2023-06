Mort d'un enfant à Gand - L'ex-compagnon de la mère du petit Raul reste deux mois de plus en prison

Le cadavre du petit garçon était enfermé dans un sac de sport lesté de pierres lorsqu'il a été découvert, le 13 avril dans le Houtdok à Gand. L'enfant aurait été jeté à l'eau fin janvier. Sa disparition était passée inaperçue jusqu'à ce que des proches de la famille alertent les autorités. La mère de Raul, âgée de 30 ans, a été placée sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction pour meurtre, coups et blessures ainsi que recel de cadavre. Dans ses premières déclarations, recueillies avant que le corps de Raul ne soit retrouvé, la trentenaire avait directement rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon. Plus tard, sa fille avait toutefois déclaré que le couple était bel et bien présent lorsque le corps avait été jeté à l'eau. Soupçonné d'être impliqué dans la mort du garçon, le compagnon de la mère de Raul avait été interpellé le 14 avril à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. L'homme de 34 ans avait été extradé vers la Belgique le 25 avril. Lundi, il a une nouvelle fois comparu devant la chambre du conseil, qui a prolongé de deux mois sa détention. (Belga)