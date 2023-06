Pascal Vrebos présentera une émission quotidienne sur LN24 dès septembre

À 71 ans, Pascal Vrebos a présenté dimanche un dernier épisode de son émission hebdomadaire "L'invité". Il avait confirmé en mars dernier son départ du groupe RTL après 31 ans au sein de la chaîne privée. Le journaliste a toutefois décidé de prolonger sa carrière à la télévision. Le groupe IPM a annoncé l'arrivée prochaine de Pascal Vrebos sur LN24. Il animera une émission quotidienne en prime time, à partir de septembre prochain. Rien n'a encore filtré sur le concept précis de ce nouveau programme. "Une émission sur mesure a été conçue pour lui: elle sera très vite un incontournable de la télévision belge", a confié Emmanuel Tourpe, directeur général audiovisuel chez IPM. Ancien professeur, Pascal Vrebos a également été auteur de pièces de théâtre et scénariste pour des œuvres de fiction, comme la série "Suspicions" sur Netflix. Il a également lancé en 2013 la version belge du magazine Marianne, avant qu'un désaccord financier contraigne la publication à changer son nom en "M... Belgique", jusqu'à sa disparition fin 2015. Ce transfert audiovisuel intervient une semaine après l'annonce du départ du cofondateur et éditorialiste de LN24 Martin Buxant vers le groupe RTL Belgium. Il officiera notamment en radio, pour l'interview politique de la matinale sur Bel RTL, et en télévision. (Belga)