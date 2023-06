TC Charleroi - Dix ans de prison ferme pour une tentative de meurtre sur son ami

Le 20 septembre dernier, sur le parking du hall omnisports de Lambusart (Fleurus), un ami du prévenu a été victime d'un unique coup de couteau au ventre. La victime a été éventrée et ses organes étaient visibles sous ses vêtements. Cette dernière, poursuivie par son agresseur, est ensuite parvenue à trouver refuge dans une boulangerie. Lors de sa première audition, Jihad C. avait confirmé avoir asséné un unique coup de couteau à son ami. Face à la justice, Jihad C. avait contesté l'intention homicide et la préméditation. "Cela ne devait pas se passer comme ça, mais il est sorti de la voiture et je me suis senti menacé alors qu'on devait discuter." Une peine de 10 ans de prison ferme avait été requise par le substitut Vervaeren, qui a également insisté sur les recherches internet effectuées par le prévenu sur "des coups de couteau dans le foie ou dans la gorge, ainsi que sur 'l'instinct killer' et sur les crimes à l'arme blanche." La défense avait plaidé un sursis probatoire. (Belga)