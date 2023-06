TC Charleroi - Un an de prison ferme et arrestation immédiate pour incitation à la débauche sur mineure

(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi matin un prévenu à une peine d'un an de prison avec arrestation immédiate pour incitation à la débauche d'une mineure âgée de 11 ans et pour des menaces proférées à cette dernière. L'homme avait sollicité des images dénudées à la victime et menacé de la tuer. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison à son encontre.